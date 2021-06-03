سلطات الطيران في 7 دول تطلب من شركاتها تجنب التحليق فوق بيلاروسيا

ذكر مصدر في دوائر الطيران، اليوم الخميس، بأن سلطات الطيران في سبع دول، طلبت رسميا من شركاتها بتجنب التحليق فوق بيلاروسيا، من بينها بولندا والبرتغال واليونان وبلغاريا والدنمارك وإيرلندا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، دون أن يحدد الدولة السابعة: "أصدرت سلطات الطيران في سبع دول إشعارا (باستخدام نظام الإخطارات الصادرة إلى الطيارين "نوتام" شركات الطيران الخاصة بها، بأنه يتعين عليها تجنب التحليق في الأجواء البيلاروسية . بين هذه الدول، بولندا والبرتغال واليونان وبلغاريا والدنمارك وإيرلندا".

"ويذكر أن نوتام"، هي خدمة نشر المعلومات على الفور بشأن التغييرات في قواعد الطيران.

وأعلنت منظمة الطيران المدني الدولي في الـ27 من أيار/مايو الفائت، أنها ستبدأ التحقيق في حادث هبوط رحلة "راين إير" في مينسك.

وقررت شركات الطيران الغربية تعليق الرحلات إلى بيلاروسيا، وتحويل مسار رحلاتها الأخرى لتجنب التحليق فوق بيلاروسي بعد حادثة هبوط طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" الايرلندية، المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم الـ 23 مايو/ أيار المنصرم، في مطار مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية لنشاط معارض كان على متن الطائرة.

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب حادث هبوط طائرة "راين إير".

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروس يفترض تورطهم في الهبوط القسري لرحلة طيران "راين إير" بالإضافة إلى إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية.