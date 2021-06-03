إقليم باكستاني يحرم الموظفين غير الملقحين من الراتب

أعلنت سلطات أحد أبرز الأقاليم الباكستانية، اليوم الخميس، عن إجراء صارم لإجبار الموظفين الحكوميين على تلقي اللقاح.

وقال رئيس حكومة إقليم السند (جنوب، حيث تقع كراتشي) مراد علي شاه، إن الموظفين الرسميين لديه سيحرمون من رواتبهم في حال رفضوا تلقي اللقاح.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، كتب مراد علي شاه: "كل موظف في الحكومة لا يتلقى اللقاح سيجمد راتبه اعتبارا من شهر تموز/يوليو".

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* جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی جولائی سے تنخواہ بند کی جائے، وزیراعلیٰ سندھ کی محکمہ خزانہ کو ہدایت — CMHouseSindh (@SindhCMHouse) June 3, 2021

​جاء هذا بعد أن تحدث علي شاه مع مسؤولي الصحة بشأن العثور أخيرا في المنطقة على المتحور دلتا الذي ظهر للمرة الأولى في الهند في نيسان/أبريل 2021.