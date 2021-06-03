إقليم باكستاني يحرم الموظفين غير الملقحين من الراتب

وقال رئيس حكومة إقليم السند (جنوب، حيث تقع كراتشي) مراد علي شاه، إن الموظفين الرسميين لديه سيحرمون من رواتبهم في حال رفضوا تلقي اللقاح.
وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، كتب مراد علي شاه: "كل موظف في الحكومة لا يتلقى اللقاح سيجمد راتبه اعتبارا من شهر تموز/يوليو".
* * * * * *بریکنگ*
* جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی جولائی سے تنخواہ بند کی جائے، وزیراعلیٰ سندھ کی محکمہ خزانہ کو ہدایت
— CMHouseSindh (@SindhCMHouse) June 3, 2021
جاء هذا بعد أن تحدث علي شاه مع مسؤولي الصحة بشأن العثور أخيرا في المنطقة على المتحور دلتا الذي ظهر للمرة الأولى في الهند في نيسان/أبريل 2021.
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