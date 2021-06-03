فرنسا تعلن تعليق عملياتها العسكرية في مالي

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الخميس، تعليق عملياتها العسكرية المشتركة في دولة مالي.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن قواتها علقت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية، لأن البلد الواقع غربي أفريقيا يشهد مرحلة سياسية انتقالية، بحسب "رويترز".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بعد مشاورات مع السلطات والجيش في مالي، سيتم تقييمه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

يتبع...