أمريكا: دعمنا القوي لإسرائيل مستمر بغض النظر عن تغيير الحكومة

أكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن دعم الولايات المتحدة القوي لإسرائيل سوف يستمر بغض النظر عن أي تغيير في حكومتها.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بحسب "رويترز".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمال انتهاء فترة حكمه المتصل على مدى 12 عاما، بعد اتفاق خصومه على تشكيل حكومة تضم أحزابا من تيارات اليسار والوسط واليمين.

وفي إطار متصل، قال البيت الأبيض، اليوم، إن إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة.

جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سياسة أمريكا ستتغير إذا جاء بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحفية اعتيادية، إن التشكيل السياسي للحكومة الجديدة في إسرائيل أمر يعود إلى الأحزاب المشاركة.

وأضافت: "إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما، شريكا نرتبط معه بعلاقة أمنية دائمة، وهذا سيستمر".