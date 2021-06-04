أمريكا: يتعين على روسيا وقف الهجمات الإلكترونية من أراضيها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يتعين على روسيا وقف الهجمات الإلكترونية، والتي، وفقا لواشنطن، يتم تنفيذها من أراضيها.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الناطقة بالإسبانية: "أعتقد أن مسؤولية أي دولة أن تفعل كل ما في وسعها للقبض على هذه المجموعات (التي تنفذ الهجمات الإلكترونية) وتقديمهم إلى العدالة، بما في ذلك من قام بتنفيذ الهجوم السيبراني على خط أنابيب "كولونيال".

لافتا إلى أنه من واجب روسيا ضمان عدم حدوث ذلك.

وفي وقت سابق، نفى دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين أي ضلوع لموسكو في الهجوم السيبراني على شبكة الوقود الأمريكية، الذي شلّ الإمداد شرقي الولايات المتحدة.

وقال في رد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن "برنامج الفيروس المرتبط بالهجوم ربما يكون في روسيا": "لا علاقة لروسيا بهذا الهجوم".

وأضاف ردا على سؤال حول استعداد موسكو للتفاعل مع واشنطن بشأن القضية، قائلا: أن "الولايات المتحدة ترفض التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأعلن بايدن في وقت سابق، أنه "في الوقت الحالي ليس لدى المخابرات الأمريكية أي دليل على تورط روسيا في الهجوم على مشغل خط أنابيب كولونيال".

وأشار إلى أن "عناصر إجرامية عابرة للحدود وليس دولة معينة، كانت وراء الهجوم السيبراني".

وأعلنت شركة "كولونيال" الأمريكية بوقت سابق، أنها "تعرضت لهجوم بفيروس "رانسوم وير"، مشيرة إلى أنه "بسبب الهجوم، تم تعليق عمل خط الأنابيب الذي يوفر الوقود لـ 45% من سكان الساحل الشرقي للولايات المتحدة".