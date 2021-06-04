تايوان تصدر تحذيرا مع اقتراب عاصفة مدارية طال انتظارها

حذرت تايوان، اليوم الجمعة، من اقتراب العاصفة المدارية تشوي-وان، والتي قد تكون الأولى التي تضرب الجزيرة منذ أكثر من عام، مما يساعد في تخفيف حدة الجفاف الشديد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية التايواني إنه "من المتوقع أن تلامس العاصفة الطرف الجنوبي للجزيرة اليوم الجمعة قبل أن تتحرك شمالا على طول الساحل الشرقي لتايوان. وتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة"، بحسب رويترز.

يشار إلى أن تايوان تعاني من أسوأ موجة جفاف لها في التاريخ إذ لم تضرب أعاصير الجزيرة بشكل مباشر العام الماضي مما يعني هطول أمطار أقل بكثير ووضع قيود على استهلاك المياه في بعض الأماكن.