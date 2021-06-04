عالم "الإرهاب الاقتصادي".. ظريف يهاجم أمريكا

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الخميس، انتقد خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أنها تقود عالم "الحقائق المقلوبة"، أو تعيش في عالم "الأبيض في الأسود".

In “black is white” world, UN deprived Iran of its voting rights in the #UNGA as we’re in arrears.



Not considered: US #EconomicTerrorism prevents Iran paying for FOOD, let alone UN dues



My letter to @antonioguterres:



ps: UN can also collect from $110M US stole in recent piracy pic.twitter.com/xe30TsxP8f — Javad Zarif (@JZarif) June 3, 2021

وذكر ظريف أن الأمم المتحدة تعمل على حرمان إيران من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب التأخير في تسديد رسوم العضوية، لكنها لم تأخذ في الاعتبار أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي منع بلاده من تسديد نفقات شراء المواد الغذائية، ساخرا، فكيف بمستحقات رسوم العضوية لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني:

يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أخذ مبلغ رسوم العضوية الخاصة بإيران من مبلغ الـ 110 ملايين دولار، التي سرقتها الولايات المتحدة في قرصنتها الأخيرة.