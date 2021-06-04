عالم "الإرهاب الاقتصادي".. ظريف يهاجم أمريكا

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الخميس، انتقد خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أنها تقود عالم "الحقائق المقلوبة"، أو تعيش في عالم "الأبيض في الأسود".
In “black is white” world, UN deprived Iran of its voting rights in the #UNGA as we’re in arrears.— Javad Zarif (@JZarif) June 3, 2021
Not considered: US #EconomicTerrorism prevents Iran paying for FOOD, let alone UN dues
My letter to @antonioguterres:
ps: UN can also collect from $110M US stole in recent piracy pic.twitter.com/xe30TsxP8f
وذكر ظريف أن الأمم المتحدة تعمل على حرمان إيران من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب التأخير في تسديد رسوم العضوية، لكنها لم تأخذ في الاعتبار أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي منع بلاده من تسديد نفقات شراء المواد الغذائية، ساخرا، فكيف بمستحقات رسوم العضوية لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني:
يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أخذ مبلغ رسوم العضوية الخاصة بإيران من مبلغ الـ 110 ملايين دولار، التي سرقتها الولايات المتحدة في قرصنتها الأخيرة.
وفي السياق نفسه، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، لحرمان إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى من حق التصويت في الجمعية بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية للمنظمة.
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