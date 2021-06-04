موسكو: الخلافات مع واشنطن كبيرة ولا نبالغ في التوقعات من لقاء القمة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الاجتماع بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن مهم للغاية، لكن المبالغة في التوقعات أمر خاطئ.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف بيسكوف على القناة الأولى الروسية، "الاجتماع بين بوتين وبايدن مهم جدا ولكن سيكون من الخطأ انتظار أي توقعات مبالغ فيها".

وأوضح "الخلافات وحتى نقاط النزاع في علاقاتنا الثنائية كبيرة لدرجة أنه لا يوجد سبب لتوقع أي تقدم في التوصل إلى تفاهم، لكن في بعض الأحيان يكون من المفيد الاتفاق على أننا لا نتفق".

وتابع "ستتاح للرئيسين الفرصة لمناقشة مجموعة القضايا والخلافات المطروحة على جدول الأعمال بشكل مباشر، وكل منهما سيطرج تلك الموضوعات التي يعتبرها ذات أولوية قصوى لبلده".

وأكد أن "بوتين يؤيد اخراج العلاقات بين روسيا وأمريكا من الوضع الحالي، لافتا إلى أن ذلك ممكن مع احترام مصالح البلدين".

وكان الكرملين، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جون بايدن، يلتقيان في جنيف يوم 16 حزيران/ يونيو.

وأضاف أن الرئيسين "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، فضلا عن القضايا الحيوية، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".