اندلاع حريق في مستشفى من 7 طوابق في طهران وأنباء عن إصابات

أصيب 7 أشخاص بحروق إثر اندلاع حريق في مستشفى "محب كوثر" في العاصمة الإيرانية طهران.

طهران - سبوتنيك. وأفاد رئيس إدارة الطوارئ في العاصمة الإيرانية طهران بیمان صابریان، لوكالة المراسلين الشباب، اليوم الجمعة، بأن "7 أشخاص أصيبوا في حريق بمستشفى محب كوثر بشارع يوسف آباد في العاصمة الإيرانية طهران".

من جانبه، أوضح جلال ملکي المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران للوكالة نفسها أن "المستشفى مكون من 7 طوابق و3 طوابق أرضية".

وأضاف "في الطابق الأول أرضي بقسم الأشعة، اندلع حريق بمساحة حوالي 20 مترًا، واشتعلت النيران في جزء من الأسلاك الكهربائية والسقف المعلق، وغطت أعمدة الدخان الكثيفة المكان وطوابق المستشفى".

وأكد أنه "تم إرسال 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث لإخماد الحريق".