نيجيريا.. خطف 136 طفلا في ولاية النيجر

أكدت الحكومة النيجيرية، أمس الخميس، أن مسلحين خطفوا 136 تلميذا من مدرسة إسلامية في ولاية النيجر بشمال وسط البلاد.

ونقلت "بوابة أفريقيا الإخبارية" عن مسؤول حكومي نيجيري أن العدد 136، هو أقل من التقدير الذي سبق وقدمته الحكومة الاتحادية، وهو 200 تلميذ، بعدما هاجمت عصابة مسلحة على دراجات نارية، بلدة تيجينا بولاية النيجر، الأحد الماضي.

ونقلت البوابة عن مسؤولي حكومة الولاية النيجيرية، في الأيام التالية، إنهم كانوا يتصلون بأولياء الأمور للتأكد من العدد الدقيق للأطفال المفقودين، وذلك بالتوازي مع تصريح الرئيس النيجيري، في بيان صدر الاثنين الماضي، أن أفراد الأمن يبحثون عن نحو 200 تلميذ.

وهاجمت جماعات مسلحة، عدة مرات، مدارس وجامعات في شمال غرب نيجيريا، خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بغرض الحصول على فدية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وشن المسلحون مؤخرا سلسلة من الهجمات في أنحاء أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وفجر عجز قوات الأمن عن كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة.