تراجع الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا بنسبة 40 % بعد الحادث

أفاد ممثل المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، اليوم الجمعة، بأن عدد الطائرات التي تستخدم المجال الجوي البيلاروسي للرحلات الجوية من وعبر الاتحاد الأوروبي، بعد حادثة "رايان آير"، انخفض بنسبة أقل من النصف - من 420 إلى 253 رحلة في اليوم.

بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "على مدى الأيام السبعة الماضية، في المتوسط، وصل عدد الرحلات الجوية إلى 253 رحلة في اليوم. وخلال سبعة أيام حتى 20 أيار/ مايو، أي قبل أسبوعين، كان مؤشر الحركة حوالي 420 رحلة في اليوم".

وأوضح، أننا نتحدث عن جميع الرحلات الجوية التي تمر عبر المجال الجوي لبيلاروس، ليس فقط مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن إلى كامل منطقة مسؤولية (يوروكونترول)، بما في ذلك الرحلات التي تستخدم المجال الجوي الأوروبي كوسيلة عبور.

وأضاف المتحدث: "يمكن أن تكون للرحلة نقطة انطلاق ووجهة خارج فضائنا، على سبيل المثال، يمكن أن تمر رحلة من سان بطرسبورغ إلى كيب تاون عبر بيلاروس ثم عبر منطقة يوروكونترول".

وأردف ممثل (يوروكونترول): أن "تلك الرحلات التي لا تزال تعمل عبر المجال الجوي البيلاروسي يتم تشغيلها بشكل أساسي من قبل شركات طيران غير أوروبية".

هذا وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية، متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت يوم الأحد الماضي، الموافق 23 أيار/مايو، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

ولاحقا، أعلن نشطاء حقوق الإنسان في بيلاروس، أن: "مؤسس قناة نيكستا على تطبيق تلغرام، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة راين آير أثناء توقفها في مطار مينسك".

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب حادث هبوط طائرة "رايان آير" .

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروسيا يفترض تورطهم في الهبوط القسري لرحلة طيران "رايان آير" بالإضافة إلى إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية.