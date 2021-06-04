أمريكا: الحوثيون يتحملون مسؤولية كبرى عن الصراع في اليمن

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع.

وذكرت الوزارة بعد عودة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج من المنطقة "في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوب في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، قد قال يوم الخميس إن المطالبة بالتوقف عن التصدي لما وصفه بالعدوان يعني القبول بالاستسلام، مؤكدا أن طريق السلام واضح ويتحقق بوقف الحرب و"رفع الحصار وإنهاء الاحتلال".

وقال الحوثي في "الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين"، إن مطالب الشعب اليمني محقة ومطالبه "تتمثل بأن يوقفوا العدوان فهم من يحاربوننا ويحتلون جزءا كبيرا من أرضنا ويحاصرون بلدنا أشد حصار وبدعم ومساندة أمريكية إسرائيلية بريطانية".

وسخر من تقديم التحالف مبادرات إلى صنعاء يتوجه فيها النصح بأن تقبل السلام قائلا إن التحالف من يعتدي ويمنع وصول المشتقات النفطية وليست صنعاء، مؤكدا "أنهم هم من عليهم أن يتوقفوا فالسلام يتحقق في أن يوقفوا العدوان ويرفعوا الحصار وينهوا الاحتلال وأن يكفوا عن الممارسات الاجرامية التي لا مبرر لها"، وفق تعبيره.