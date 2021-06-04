كورتس: النمسا تأسف لعدم الموافقة على لقاح "سبوتنيكV" في الاتحاد الأوروبي ونرغب في شرائه 

أعرب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الجمعة، عن أسف بلاده لعدم الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" داخل الاتحاد الأوروبي.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال المستشار النمساوي خلال المشاركة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عبر تقنية الفيديو: "لسوء الحظ، من وجهة نظر مشرعي القانون في الاتحاد الأوروبي، يتم استخدام اللقاحات فقط عند إدخالها إلى السوق الأوروبية".

وأضاف قائلا:"بالنسبة إلى "سبوتنيكV"، آمل أن يتم الانتهاء من الاعتماد. وإذا كنا قد حصلنا على إذن للقيام بذلك في وقت سابق، فكنا بالطبع قمنا بشراء "سبوتنيكV" واستخدامه، وكان سيمكننا من تسريع عملية التطعيم في النمسا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب المستشار النمساوي، كورتس، عن سعادته بتوفر اللقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد، في العديد من البلدان، ووجه كلمة شكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مبادرته في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن أمله في عدم تسييس عملية تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي.