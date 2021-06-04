خامنئي يكشف عن "نظرية عظيمة" ابتكرها الخميني تؤكد أنه مبدع

قال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، إن الإمام روح الله الخميني الراحل، كان له إبداعات كثيرة، واصفا إياه بالرجل العظيم والزعيم الذي لا يمكن تعويضه.

وأضاف خامنئي في كلمة بمناسبة ذكرى رحيل الخميني، أن "الثورة الإسلامية لم تسقط وتضمحل خلال العقود الماضية مثلما كان يتوقع الأعداء بل أصبحت أكثر قوة وتقدما يوما بعد يوم".

وتابع "الخميني كانت له إبداعات كثيرة منها تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ابتكر هذه الفكرة وأدخلها في مجال النظريات السياسية المختلفة، وفي ذلك الوقت، كانت هناك نظريات سياسية مختلفة في الشرق والغرب، لكنه لم يبتكر نظرية الجمهوریة الإسلامية فحسب بل حققها. هذا هو العمل العظيم للإمام".

وأوضح أن أساس إنشاء هذه النظرية وتحقيقها كان معرفته (الخميني) العميقة بالإسلام، فقد كان ملما بالإسلام ويعرف أن السيادة الإسلامية مرتبطة برسالة الإسلام الرئيسية وكان له إيمان عميق بالناس".

ولفت إلى أن سيادة الشعب تطبق اليوم في الانتخابات، وأن الامام الخميني كان يعتبر أن للتقصير في المشاركة في الانتخابات تداعيات دنيوية.