رئيس صربيا يعلن بداية إنتاج لقاح "سبوتنيكV" المضاد لكورونا

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، أن المرحلة الأولى من إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "المستجد"، في معهد تورلاك للفيروسات واللقاحات والأمصال في صربيا، سيبدأ مساء اليوم بمشاركة افتراضية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فوتشيتش، في خطاب للشعب، إنه: "اليوم في الساعة 17:30 (18:30 بتوقيت موسكو) يبدأ إنتاج اللقاح في تورلاك، وسأشارك أنا فعليًا والرئيس بوتين افتراضيا".

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، سابقا، إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي سيقدم يوم الجمعة إلى الرئيس الروسي، الشركات الأجنبية المشاركة في إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد".

وأشار دميترييف إلى أنه "دون التعاون مع المواقع الأجنبية، سيكون من المستحيل تلبية الطلب المتزايد في العالم على لقاح "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت". موضحا أنه "من بين الأمور الأخرى، بفضل الشركاء الحاليين من الممكن إنتاج 800 مليون جرعة كاملة المكونات من اللقاح هذا العام".

وفي وقت سابق، قال دميترييف، إنه "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد "تورلاك" الصربي، تم إطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V" بنجاح في صربيا وفي وقت قصير، وأصبحت صربيا أول دولة أوروبية تبدأ بإنتاج اللقاح الروسي. ويتم استخدام اللقاح منذ بداية هذا العام، بنشاط لتطعيم السكان، كما يمكن زيادة حجم التطعيم بشكل كبير، بفضل الإنتاج المحلي".

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث تمت الموافقة عليه في أكثر من 63 دولة، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص (مع الهند أصبح العدد يفوق 2.8 مليار شخص). وتم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.