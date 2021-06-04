وكالة الطاقة الذرية تتجنب اتخاذ قرارات ضد إيران

أكدت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن دولا في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ستتجنب اتخاذ قرارات ضد إيران بعد العثور على جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع.

ووفقا لوكالة "رويترز" أعلنت الوكالة الدولية يوم الاثنين الماضي، فشل الوصول إلى تفسيرات جديدة خلال المحادثات الرامية إلى حمل إيران على تفسير مصدر جزيئات اليورانيوم التي يعتقد أنها مرتبطة بأنشطة سبقت الاتفاق النووي بزمن طويل.

وقال أحد الدبلوماسيين في المجلس: "لا يمكن تجاهل تقرير 31 مايو لمجرد إجراء محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن من غير المرجح (إصدار) قرار الآن".

وقال خمسة دبلوماسيين آخرين إنه لن يتم إصدار قرار لكن ما سيحدث ببساطة هو مجرد بيانات تصدرها دول المجلس.

وفي الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة، أعدت القوى الأوروبية الثلاث، بتأييد من الولايات المتحدة، مشروع قرار ينتقد طهران لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن محادثات جديدة.