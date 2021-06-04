تركيا تعلن عن اكتشاف غازي جديد في البحر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اكتشاف بلاده مخزونا غازيا ضخما قبالة سواحلها في البحر الأسود.

وقال أردوغان خلال مؤتمر بولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود شمالي البلاد، إن تركيا اكتشفت 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة.

وأضاف أن إجمالي الاحتياطي الغازي المكتشف بالمنطقة، بلغ 540 مليار متر مكعب بعد الاكتشاف الجديد، حسبما نقلت "وكالة الأناضول".

وأشار إلى أن أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا 1" مستمرة، وأنه يتطلع إلى ورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة.

أعلن أردوغان العام الماضي عن اكتشاف بقيمة 405 مليار متر مكعب (14.3 تريليون قدم مكعب) وهو أكبر اكتشاف على الإطلاق في البحر الأسود.

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز، الشهر الماضي إن بلاده يمكن أن تحفر المزيد من الآبار في إطار تنقيبها عن الغاز في شرق البحر المتوسط، مذكّرا بأن تركيا فتحت ثماني آبار للتنقيب في المنطقة.

وأضاف دونميز: يفحص خبراؤنا البيانات بعد كل تنقيب في ضوء البيانات التي تم جمعها في السابق، ويمكن أن نقوم بعدة عمليات حفر أخرى بالقرب من الآبار التي وجدنا فيها آثارا للغاز.