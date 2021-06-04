البرازيل تحدد الفئة التي سيتم تطعيمها بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

أوصى خبراء في وكالة التفتيش الصحي الوطنية في البرازيل (أنفيزا)، اليوم الجمعة، باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد إذا تمت الموافقة عليه فقط لتطعيم فئة محددة.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أوصى خبراء وكالة "أنفيزا" بأنه "في حالة الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي فإنه يستخدم فقط لتطعيم البالغين الأصحاء".

وفي وقت سابق، أفيد بأن الوكالة ستنظر مرة أخرى في مسألة الاستيراد والاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي.

هذا ويذكر أنه تمت الموافقة بالفعل على لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 65 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.2 مليار شخص.

ويحتل لقاح "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من طرف المنظمين الحكوميين. وبلغت فعالية اللقاح 97.6% بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.