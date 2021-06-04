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    وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021

    ظريف: يجب أن تتخلى أمريكا عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كـ"نفوذ" تفاوضي

    © Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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    طالب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أمريكا بعدم استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كورقة تفاوضية، وضد بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني، دومينيك راب.

    وغرد ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اتفقت خلال اتصالي الهاتف مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق النووي".

    وتابع ظريف: "نوهت خلال هذه المحادثات إلى أنه على أمريكا أن تعود إلى التزاماتها تماما، وأن تتخلى عن السعي لاستخدام الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد إيران كـ"نفوذ" تفاوضي".

    كما أشار وزير الخارجية الإيراني في تغريدته إلى أنه أجرى مع نظيره البريطاني محادثات بشأن الموضوعات الثنائية والقنصلية.

    وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، ورفع العقوبات الأمريكية التي وقعت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، واستعادة للالتزام بالاتفاق.

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Wana News Agency
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    وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق، يوم الأربعاء الماضي، حل وتسوية القضايا الرئيسية العالقة مع أمريكا في مفاوضات فيينا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عددا من القضايا الفرعية مازالت باقية.

    وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة: "لقد تم حل وتسوية قضايانا الرئيسية مع الأمريكيين في فيينا وهنالك عدد من القضايا الفرعية مازالت باقية وإن كانت الإرادة مبنية على أن تقوم الحكومة بهذا العمل فإنني أقول بأن الحكومة قد أنجزت هذا العمل".

    ونفت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، على لسان المتحدث باسمها، علي ربيعي، تعثر المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع "السداسية الدولية"، مؤكدة أن "إيران تعتقد أن العراقيل التي تقف في سبيل ذلك الهدف معقدة لكنها لا تستعصي على الحل".

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    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الإيرانية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الاتفاق النووي, محمد جواد ظريف, أمريكا, إيران
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