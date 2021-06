مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور أرمينيا وأذربيجان لمناقشة نزاع قره باغ

واشنطن- سبوتنيك. وجاء بيان الوزارة: "في أرمينيا وأذربيجان، سيلتقي القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية ريكر بالحكومة والمجتمع المدني وقادة الأعمال لمناقشة الأولويات الثنائية والقضايا المتعلقة بنزاع ناغورنو قره باغ".

