البنتاغون: نرفض السماح برفع راية المثليين على منشآتنا

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة، السماح باستثناء لرفع رايات المثلية الجنسية، التي تحمل ألوان قوس قزح.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "لن يكون هناك استثناء هذا الشهر" لراية المثليين، مضيفا: أن هذا القرار اتخذ لأن الاستثناء قد يفتح الباب أمام معارضات أخرى للقرار الذي صدر في يوليو/ تموز، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع كيربي: "هذا لا يعكس بأي شكل افتقارا للاحترام والإعجاب بمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا والأفراد الذين يعملون في هذه الوزارة بالزي العسكري وبدونه".

ويعني القرار استمرار سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي حدت من نوع الرايات التي يمكن رفعها في القواعد العسكرية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات أدلى بها في بداية شهر الاحتفاء بمجتمع المثليين، إن نحو 1500 من المعينين في وكالته الاتحادية يعرفون أنفسهم بأنهم مثليون وثنائيو الجنس ومتحولون جنسيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في يوليو/ تموز 2020، في عهد ترامب سياسة تسمح برفع رايات محددة فقط في المنشآت العسكرية، في خطوة اعتبرت قرارا ضمنيا من جانب وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر لحظر رفع راية الكونفيدرالية دون ذكرها بالاسم.