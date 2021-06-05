بوتين: حل المشكلة النووية لكوريا الشمالية يجب أن لا يقوم على سياسة العقوبات والخنق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن المشكلة النووية لكوريا الشمالية، بأن الحل ينبغي أن لا يقوم على سياسة العقوبات والخنق، بل على العكس - خلق ظروف تضمن أمن كوريا الشمالية.

سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقاء مدراء وكالات الأنباء الدولية في أثناء منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نعارض بشكل قاطع انتشار أسلحة الدمار الشامل حول الكوكب. الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك أصدقائنا في كوريا الشمالية".

وأضاف: "في نفس الوقت، أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن حل هذه المشكلة يجب أن لا يتم بناؤها بخنق كوريا الشمالية من خلال المزيد من العقوبات. بل على العكس- من خلال تهيئة الظروف التي من شأنها أن تضمن سلامة الكوريين الشماليين. (.)".

وتوقفت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي في فبراير/شباط 2019.

ومنذ تولي بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد البيت الأبيض أن هدفه ما زال "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.