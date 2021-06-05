قتيلان و6 مفقودين إثر حادث في منجم فحم وسط الصين... صورة

ذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم السبت أن شخصين لقيا حتفهما وفُقد ستة إثر حادث في منجم للفحم بوسط البلاد.

وأضاف، بحسب "رويترز"، أن "الانفجار العارض" وقع في منجم فحم تديره شركة خنان خبي للفحم والكهرباء عصر أمس الجمعة وأن السلطات في إقليم خنان بدأت خطة للتعامل في حالات الطوارئ.

ونشرت منصات التواصل الاجتماعي صورة للمنجم قالوا إنها رسمية، ولم تستطع "سبوتنيك" تأكيد مصدرها الحقيقي.

1 dead, 7 missing after gas outburst in central China''s coal mine https://t.co/kV0kD4vqgy pic.twitter.com/K5kI2W2LMP — MENAFN Business (@MENAFN) June 5, 2021

كانت حكومة الإقليم قد أعلنت الشهر الماضي موافقتها على إعادة فتح منجم آخر تديره خبي بعد إغلاقه لعدم امتثاله للقواعد التنظيمية.

وتجري الصين عمليات تفتيش على السلامة في مناجم الفحم بمختلف أنحائها لكن ارتفاع أسعار الفحم إلى مستويات قياسية يدفع شركات التعدين إلى زيادة الإنتاج لسد الفجوات في الإمداد.

وفي مايو أيار، قالت الحكومة الصينية إنها ستعمل من أجل استقرار أسعار السلع الآخذة في الارتفاع مع تشجيعها لمنتجي الفحم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.