أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ شهر... صور

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السبت، جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، في أول ظهور علني له منذ شهر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن

"كيم قرر خلال الجلسة عقد اجتماع كامل للجنة المركزية للحزب، لاتخاذ إجراءات إضافية للدولة من أجل حل المشاكل الملحة التي تؤثر على الاقتصاد ومعيشة المواطنين".

وأضافت أن "زعيم كوريا الشمالية أطلع على تنفيذ مهام السياسات الرئيسية في مختلف المجالات في النصف الأول من العام".

وأشارت إلى أنه "قيم إيجابيا الكثير من الأعمال المخطط لها والتي تم تسريع تنفيذها".

وأوضح كيم أن "الاجتماع العام سيعقد لمراجعة شؤون الدولة الشاملة في النصف الأول من العام، لاتخاذ إجراءات لتصحيح الأخطاء".

كما ناقش الاجتماع إعادة التنظيم الهيكلي لإدارات اللجنة المركزية للحزب وجداول الأعمال الأخرى للجلسة العامة القادمة.

ووفقا للوكالة، شوهد كيم جونغ أون آخر مرة علنا في 6 مايو/أيار الماضي عندما أجرى جلسة تصوير مع أفراد من عائلات الجيش لمجموعة الفنون، بعد مشاهدة أدائهم في اليوم السابق.

ويعتبر غياب الزعيم الكوري الشمالي عن العامة من الأمور غير الشائعة، حيث لم يظهر للعلن ​​منذ 30 يوما، وهذه هي أطول فترة يغيبها منذ بداية العام.