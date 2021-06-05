المستشار النمساوي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

تلقى المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم السبت، الجرعة الأول من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "كورييه" المحلية، عن كورتس قوله:"التطعيم يوفر أفضل حماية ضد الفيروس، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، كلما أسرعنا في هزيمة الوباء. يسعدني أن أتلقى التطعيم لأنه مفتاح الحياة الطبيعية".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، وجه كورتس كلمة شكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المشاركة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عبر تقنية الفيديو، على مبادرته بتوفر اللقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد، في العديد من البلدان.

كما أعرب كورتس، عن أسف بلاده لعدم الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" داخل الاتحاد الأوروبي.