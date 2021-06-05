بعد مقتل 5 من البيشمركة... أربيل تطالب بوضع حد لتصرفات حزب "العمال الكردستاني"

قالت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، إن مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) يعرضون بصورة مستمرة أمن واستقرار مواطني الإقليم للتهديد والخطر، محذرة من أن يكون الحزب سبباً للتوتر والفوضى.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الإقليم عقب الإعلان عن مقتل 5 من قواته العسكرية (البيشمركة) في كمين نصبه لهم مقاتلو حزب "العمال الكردستاني"، بحسب شبكة رووداو الإعلامية. © Sputnik . Hikmet Durgun العراق: الاشتباكات بين البيشمركة وحزب العمال الكردستاني... مناورة سياسية أم صراع حقيقي؟

وقالت رئاسة كردستان في بيانها "نطالب مرة أخرى ونحذر من أن يكون (بي كا كا) مجدداً سبباً للتوتر والفوضى، وأن يبعدوا مسلحيهم عن حدود إقليم كردستان ويحترموا كيان وإدارة وحدود الإقليم".

كما حذرت رئاسة الإقليم من اتخاذ مقاتلي الحزب من كردستان منطلقاً لهجماتهم على الدول المجاورة، في إشارة إلى تركيا التي تشن عمليات عسكرية ضد "بي كا كا" بشمالي العراق.

وطالبت بضرورة وضع حد لتصرفات حزب العمال الكردستاتي المعادية للإقليم والمستمرة منذ 3 عقود "والتي أسفرت عن مآسي مستمرة للمواطنين وتعطيل الإعمار وحالت دون عودة الحياة إلى المئات من قرى وأرياف كردستان".

واتهمت رئاسة الإقليم مقاتلي حزب العمال بأنهم "كانوا وباستمرار سبباً للمشاكل"، معتبرة أنهم "لا يبدون أي احترام لإدارة وقوانين إقليم كردستان، ويعرضون بصورة مستمرة أمن واستقرار مواطني بلدنا للتهديد والخطر".

وفي وقت سابق اليوم قتل 5 عناصر من قوات البيشمركة، في كمين نصبه عناصر "بي كا كا" ، بمحافظة دهوك شمالي العراق.

ونُصب الكمين في قضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك، بعدما تعرضت عربة لقوات البيشمركة فجر اليوم لاستهداف صاروخي قادر على اختراق المدرعات ما أدى إلى مقتل 5 من البيشمركة وإصابة 5 آخرين، بحسب بيان لوزارة البيشمركة بإقليم كردستان.

ويتخذ مقاتلو حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لهم، وتشن تركيا التي تصنف الحزب منظمة إرهابية عمليات عسكرية ضد عناصره الموجودين في شمالي العراق.