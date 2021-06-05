خطوة جديدة نحو البيت الأبيض... هل يترشح ترامب لرئاسة مجلس النواب الأمريكي؟

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، اقتراح ترشحه لعضوية مجلس النواب في عام 2022 بأنه "مثير للاهتمام"، على الرغم من أن فرصه في فعل ذلك لا تزال منخفضة.

وسئل ترامب عن اقتراح إمكانية ترشحه لمجلس النواب من قبل المذيع اليميني المتطرف، واين ألين روت، ليجيبه ترامب "إن هذا مثير للاهتمام للغاية"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي هيل" الأمريكية.

وأشار الزعيم الأمريكي الخامس والأربعون إلى أن البعض تكهّن بأنه سيرشح نفسه لرئاسة مجلس الشيوخ.

وقال: "لكن فكرتك قد تكون أفضل".

ويشير المنشور إلى أنه إذا قرر ترامب المشاركة في الانتخابات النصفية لمجلس النواب، فسيواجه العديد من الصعوبات، لا سيما مع حقيقة أن عملية التسجيل قد اكتملت بالفعل. لكن ومع ذلك، فالاقتراح يشير إلى رغبة قوية من قبل "العديد من الجمهوريين" لإعادة ترامب إلى السياسة.

ومن أجل أن يصبح ترامب رئيسًا لمجلس النواب، يجب ألا يفوز في الانتخابات في المقاطعة فحسب، بل يجب أن يحصل أيضا على دعم أغلبية أعضاء الكونغرس، ولهذا يجب أن يتجاوز عدد الجمهوريين في مجلس النواب عدد الديمقراطيين.

في عام 2020، خسر الديمقراطيون مقاعدهم، لكنهم احتفظوا بالقيادة. ونانسي بيلوسي هي رئيسة مجلس النواب وممثلة الحزب الديمقراطي منذ يناير/ كانون الثاني 2019.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" في 13 مايو/ آذار الماضي، أن "ترامب سيستأنف التجمعات مع أنصاره في يونيو/ حزيران الجاري"، لكن لا يزال تاريخ ومكان انعقاد هذه التجمعات مجهولا.

وأوضح المحاور مع الصحيفة أن "ترامب يخطط لعقد مسيرتين في يونيو/ حزيران الجاري وأخرى قبل 4 يوليو/ تموز المقبل، عندما تحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال".

وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، لم يستبعد ترامب أنه سيرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى في 2024.