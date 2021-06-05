مقتل 11 مدنيا بتفجير عبوة ناسفة في بادغيس شمال غربي أفغانستان

لقي 11 مدنيا حتفهم، اليوم السبت، بتفجير وقع في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، نقلا عن حاكم منطقة أبكمار خوداد الطيب : أن "11 مدنيا قتلوا في انفجار قنبلة على جانب الطريق في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل العشرات من مقاتلي حركة "طالبان" المتشددة، وذلك في عمليات عسكرية في عدة ولايات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشهدت 10 ولايات أفغانية على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية اشتباكات بين القوات الأمنية وحركة "طالبان".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"؛ في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويتزامن تصعيد المواجهات مع بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي؛ وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.