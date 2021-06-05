مينسك تعبر عن استيائها من فرض عقوبات على الخطوط الجوية البيلاروسية

أعلن رئيس مديرية الطيران في وزارة النقل البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي، أن العقوبات الأوروبية ضد خطوط "بيلافيا" الجوية البيلاروسية هي محاولة للتضييق على الشركة والاستيلاء على سوق النقل الجوي.

وقال سيكورسكي في تصريح لقناة ONT البيلاروسية، اليوم السبت: "على الرغم من جميع الوثائق الدولية، يتم اتخاذ مثل هذه القرارات غير المهنية على أساس الأخبار المزيفة. إن هذه العقوبات هي في الواقع محاولات استيلاء على السوق".

الجدير بالذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي أصدروا يوم 25 أيار/ مايو، بيانًا أعلنوا فيه إغلاق المجال الجوي والمطارات أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب حادث هبوط طائرة "رايتن آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اضطرارياً، في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروس يفترض تورطهم في الهبوط القسري لرحلة طيران "راين آير" بالإضافة إلى إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية .