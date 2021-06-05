بعد "القرار التاريخي"... أمريكا تحث مجموعة السبع على دعم النمو المستدام

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن جميع دول مجموعة السبع تعاملت جيدا مع وباء كورونا المستجد، مشيرة في الوقت ذاته إلى قلق البعض بشأن الاستدامة المالية.

وأوضحت يلين، اليوم السبت، أن هناك مخاوف بين بعض دول مجموعة السبع حول الاستدامة المالية بعد الوباء وحثتها على مواصلة الدعم من أجل التعافي، بحسب "رويترز".

وقالت يلين "أعتقد أن جميع دول مجموعة السبع تعاملت جيدا مع الوباء... ولكن هناك قلق بين البعض بشأن الاستدامة المالية".

وأضافت "نعتقد أن معظم الدول لديها القدرة على وضع سياسات مالية من شأنها أن تستمر في تعزيز التعافي والتعامل مع بعض التحديات على المدى الطويل".

جاءت تصريحات يلين عقب مشاركتها في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) اليوم السبت في لندن.

واتفقت دول مجموعة السبع على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل وفقا لما تحدده كل دولة. وقد يدر الاتفاق عشرات مليارات الدولارات على الحكومات بعد أن استنزفت جائحة كورونا خزائنها.

ووصف القرار بـ"التاريخي"، وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم السبت: "إنني سعيد لأن أعلن اليوم بعد سنوات من المناقشات أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي".

🚨 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.



👇The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91 — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021

​وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة: "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".

وأضاف البيان: "سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات".