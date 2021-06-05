إيران تعلن عن تصدير محاصيل زراعية إلى العراق بقيمة 11 مليار دولار خلال 5 أعوام

كشف المدير العام لمكتب شؤون البلدان العربية والأفريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بيلتن، عن إجمالي حجم المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المصدرة إلى العراق.

وقال بيلتن، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن "إجمالي حجم المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المصدرة إلى العراق بلغ نحو 11 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وأضاف بيلتن "المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية شكلت 30% من قيمة صادرات السلع الإيرانية المصدرة إلى العراق خلال الفترة منذ 2016 لغاية 2020".

وتابع: "المحاصيل الزراعية والغذائية الإيرانية المصدرة إلى العراق شملت الفواكه والخضار والصناعات التحويلية والحلويات والشوكولاته والمنتجات الحيوانية والألبان والمكسرات والزهور ونباتات الزينة وغيرها".