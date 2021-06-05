مسؤول بناء "سد النهضة": المصريون يتصرفون كأن النيل يتدفق من بلدهم إلى إثيوبيا

قال مسؤول إثيوبي كبير في مشروع بناء سد النهضة إن المصريين يتصرفون كأن النيل يتدفق من بلدهم إلى إثيوبيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غيتانة كيبيدي رئيس شركة (World Peace Entertainment) لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وقال غيتانة إن "استكمال المشروع التاريخي لسد النهضة الإثيوبي الكبير سيجعل هذا الجيل فخورا حيث وصل بنائه الإجمالي الآن إلى أكثر من 80 بالمائة".

وأضاف: "ما يجعلني سعيدًا في هذه اللحظة هو أن السد يقترب من الاكتمال. الآن واجبنا أن نكملها بالكامل لأطفالنا وللجيل القادم".

وأشار كذلك إلى أن الإثيوبيين يفتقرون إلى الاتجاه نحو الترويج المناسب لموارد البلاد الوفيرة لصالح شعبها، مضيفا "بسبب نهجنا السلبي، تصرف المصريون كأن النيل يتدفق من مصر إلى إثيوبيا".

واعتبر أن "سد النهضة بالنسبة للإثيوبيين هو رمز وعلامة على الاعتماد على الذات وقوة الوحدة. وهو أيضا بيان عن إلغاء جدران الاستحالة"، على حد قوله.

وقال المسؤول الإثيوبي إنه سيتم إجراء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بينإثيوبيا منجهة وكل من مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.