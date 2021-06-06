بريطانيا تدعو مجموعة السبع للانتهاء من "تطعيم العالم" قبل نهاية 2022

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دول مجموعة السبع إلى الانتهاء من تطعيم العالم بأسره ضد وباء كوفيد-19 قبل نهاية 2022، لافتا إلى أنه "سيسعى للوصول إلى تعهد بتحقيق هدف تحصين العالم ضد الوباء".

وقال جونسون في بيان إن "تحصين العالم بنهاية العام المقبل سيكون أكبر إنجاز منفرد في تاريخ الطب...أدعو زعماء مجموعة السبع رفاقي إلى الانضمام إلينا للقضاء على هذا الوباء المروع والتعهد بألا نسمح أبدا بتكرار هذا الخراب الذي أحدثه فيروس كورونا".

وتستضيف بريطانيا، أول قمة فعلية للمجموعة خلال عامين تقريبا وذلك بعد انتهاء اجتماع وزراء مالية المجموعة.

وينضم زعماء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا إلى جونسون في القمة التي تعقد في كورنوال بجنوب غرب انجلترا على مدار ثلاثة أيام.