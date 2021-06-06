تحديد موعد استئناف العلاقات التجارية بين إيران وكوريا الجنوبية

حدد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الكورية المشتركة، حسين تنهايي، موعد استئناف التجارة بين إيران وكوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة الأنباء "إرنا"، أعلن تنهايي استئناف التجارة بين إيران وكوريا الجنوبية في الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن "سیؤول ستقوم بتسلیم معدات تصنيع وآلات صناعیة إلى إيران بدلا من سداد ديونها نقدا".

وقال: إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية تبذل جهودًا كبيرة لاستئناف التجارة مع إيران مع تخفيف الحظر الأمريكي"، مضيفا أن "ایران تحتاج إلى المزيد من عناصر البنية التحتية لزيادة إنتاجها وصادراتها أكثر من السلع المصنعة في الظروف الراهنة".

ونوه إلى أن حجم التجارة بين إيران وكوريا الجنوبية کان یبلغ 4 مليارات دولار قبل العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها على إيران في العام 2018.

يذكر أن قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية تبلغ نحو 8 مليارات دولار، وقامت بعض الدول بتخفيض حجم تجارتها مع إيران بسبب الضغوط الأمريكية.