الهند تتجه لتخفيف قيود كورونا مع تراجع الإصابات

تستعد مناطق في الهند لتخفيف قيود الحركة، في ظل تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الهند اليوم الأحد 114460 إصابة بفيروس كورونا، وهو أقل معدل خلال شهرين، بينما سجلت 2677 حالة وفاة، بحسب "رويترز".

وتضم الهند ثاني أكبر عدد في العالم من الإصابات، بعد الولايات المتحدة، بإجمالي إصابات يبلغ 28.8 مليون إصابة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلد الآسيوي 346759 وفاة.

ولم تنحسر الموجة الثانية من كورونا التي ضربت بشدة المناطق الريفية الداخلية، إلا أن نيودلهي ومدن أخرى تعمل باتجاه السماح لمزيد من الشركات بالعمل، ولتخفيف قيود الحركة بداية من يوم غد الاثنين وصاعدا.

وتخطط ولاية مهاراشترا الواقعة غربي البلاد، والتي تعد أغنى الولايات الهندية وعانت من معظم الإصابات، للبدء هذا الأسبوع في تخفيف قيود الإغلاق الصارمة المفروضة منذ أبريل/ نيسان الماضي، وذلك على مراحل.

وحذر العلماء من موجة ثالثة من وباء كورونا قد تضرب الهند في وقت لاحق من العام، من المرجح أن تؤثر على الأطفال بشكل أكبر.

وفي الوقت الذي كثفت فيه الهند حملة التطعيم خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد بداية بطيئة، من المتوقع أن يبقى الغالبية من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بلا تطعيم مع حلول موجة ثالثة محتملة.