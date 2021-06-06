بعد مقابلتها المثيرة مع نجل شقيقه... عم الأمير هاري يسخر من أوبرا وينفري

سخر الأمير إدوارد، نجل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، من الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، بعد عرض لقائها المثير للجدل مع ابن شقيقه، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، عقب تخليهما عن صفتهما الملكية.

وعندما سئل الأمير إدوارد وزوجته، صوفي، في جلسه أسئلة وأجوبة لصالح صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، عما إذا كانا قد تابعا مقابلة أوبرا وينفري مع هاري وميغان في شهر مارس/ آذار الماضي، كان رده بسخرية: "أوبرا من؟".

بعدها حذت صوفي حذو زوجها الأمير إدوارد، قائلة بخفة دم: "نعم، أي مقابلة؟".

وأكد الأمير إدوارد لصحيفة "ذا تلغراف" أنه كان من "الجيد" إجراء "محادثة مطولة" مع الأمير هاري عندما سافر اإلى المملكة المتحدة قادما من مقر إقامته الحالية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من أجل حضور جنازة جده الأمير فيليب.

وكان الأمير هاري كشف لأوبرا وينفري في المقابلة التي أثارت ضجة عالمية، أن علاقاته مع شقيقه الأمير وليام ووالدهما الأمير تشارلز تمزقت، كما شرح بالتفصيل كيف دفعته الانقسامات العائلية هو زوجته ميغان ماركل إلى الابتعاد عن الواجبات الملكية.

ووصفت ميغان ماركل في مقابلة أوبرا وينفري شعورها بالعزلة والبؤس داخل العائلة المالكة البريطانية، لدرجة أنه راودتها أفكار انتحارية.

كما أفصحت ماركل في اللقاء إن أحد أفراد العائلة المالكة كانت لديه "مخاوف" بشأن لون بشرة طفلها "آرتشيط، الذي كان لم يولد بعد".

ويقيم الزوجان الأمير هاري وميغان ماركل حاليا في مدينة مونتيسيتو الساحلية بولاية كاليفورنيا، ويتوقعان أن يستقبلا طفلة في وقت ما خلال فصل الصيف الحالي.