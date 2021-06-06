اللحظات الأولى لاندلاع حريق في مصنع جنوبي إيران.. فيديو

نشرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مقطع فيديو جديد يوثق أولى لحظات اندلاع الحريق، الذي شب في مصنع للصلب والحديد، بمدينة زرند جنوب شرقي إيران.

ويظهر الفيديو حالة رعب وذعر في صفوف العاملين في المصنع جراء الحريق والانفجار، الذي وصلت فيه النيران إلى عدد من المستودعات الحيوية.

🎥 حادثه در کارخانه #فولاد_زرند کرمان



فرماندار شهرستان زرند:



حادثه کارخانه، سرریز شدن مواد مذاب بوده است



این حادثه در حال حاضر مهار شده است



از مردم زرند درخواست داریم به محل کارخانه مراجعه نکنند



تاکنون هیچ تلفات جانی از این حادثه گزارش نشده است pic.twitter.com/C29vHn2Tfa — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 6, 2021

وقال علي صادق زاده حاكم مدينة زرند، للوكالة، إن: "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، بل أتلف فقط، الكابلات حول موقع الفرن"، مضيفًا أن: "انسكاب المواد المنصهرة كان سبب الحريق".

وأضاف صادق زاده: "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات التفصيلية حول الحادث لاحقًا".

ولم تكشف السلطات حتى الآن، عن حجم الأضرار والخسائر في المصنع.

هذا وشهدت إيران أخيراً سلسلة تفجيرات هزّت مواقع عدّة، أبرزها في منشأة نطنز، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، وهي أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.