الصين: اعتقال مشتبه به في حادثة طعن قتلت 6 أشخاص وأصابت 14 آخرين

أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الأحد 6 يونيو/حزيران، إلقائها القبض على مشتبه به في حادثة طعن، قتلت 6 أشخاص، وأصابت 14 آخرين.

وأفادت سلطات محلية صينية، أن الشرطة اعتقلت مشتبها به في هجوم بسكين أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمس السبت في مدينة آنتشينغ شرقي البلاد.

ونشر الحزب الشيوعي بالمدينة بيانا، نقلته وكالة "رويترز"، أكد فيه أن المشتبه فيه يخضع للتحقيق حاليا، بعدما أظهرت الكاميرات تورطه في حادثة الطعن التي وقعت في شارع للتسوق غير مسموح فيه بسير السيارات.

وأوضح البيان أن المشتبه فيه عاطل عن العمل يبلغ من العمر 25 عاما، ويبدو أنه قام بتلك الحادثة، كنوع من التنفيس عن الغضب من اضطرابات في أسرته وإحساسه بالتشاؤم.

أما عن حالة المصابين جراء الحادث، فأفاد أن حالة أحد المصابين جراء الهجوم لا تزال خطرة، بينما حالة باقي المصابين مستقرة إلى حد كبير.