نيجيريا.. مقتل 88 شخصا في هجمات غربي البلاد على يد مسلحين

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن مسلحين قتلوا 88 شخصا في ولاية كيبي النيجيرية، يوم الخميس الماضي، ما دفع بحاكم الولاية إلى نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن.

وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، بأن حاكم ولاية كيبي النيجيرية تعهد بنشر عدد أكبر من قوات الأمن، اليوم، للحيلولة دون انتشار الفوضى في شمال غربي البلاد.

© AP Photo / GEORGE OSODI / NIGERIA BAKASSI PENINSULA PULL OUT نيجيريا.. خطف 136 طفلا في ولاية النيجر

وقالت الشرطة النيجيرية، اليوم، إن مرتكبي تلك الهجمات الوحشية اقتحموا ثماني قرى كاملة، وقتلوا أفرادا منها، ما دفع السكان إلى الفرار، مؤكدة أن عدد القتلى ارتفع إلى 88 شخصا.

ونقلت الوكالة عن لسان أبوبكر باجودو، المتحدث باسم حاكم ولاية كيبي، اليوم، إن المهاجمين جاءوا من ولايتي نيجر وزامفارا المجاورتين، وسرقوا الماشية ودمروا المحاصيل أيضا.

وأشار إلى أن المسلحين كثفوا هجماتهم ضد التجمعات السكنية في المنطقة، خلال السنوات الماضية، مما دفع بالآلاف من الأهالي إلى الفرار عبر الحدود الشمالية إلى دولة النيجر، فيما اشتهر هؤلاء المهاجمين، عالميا، نتيجة لعمليات الخطف الجماعية التي ينفذونها في المدارس والجامعات في البلاد، لافتة إلى أنه منذ ديسمبر/كانون الأول، وصل عدد التلاميذ والطلاب المختطفين إلى 800.

وبدورها، أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس الماضي، أن انتشار العنف في المنطقة خلق أزمة إنسانية في البلاد، في وقت وعد حاكم ولاية كيبي النيجيرية، اليوم، بتقديم مساعدات مالية.