حراسة دقيقة وتعزيز للقوات... القوات الجوية الإثيوبية تدخل على خط أزمة "سد النهضة"

دخلت القوات الجوية الإثيوبية على خط أزمة "سد النهضة"، بتصريحات نارية من القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية، يلمما مرداسا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عبر صحفتها على موقع "فيسبوك"، تصريحات عن مرداسا، أكد فيها أن هناك تعزيزات قوية للقوات الجوية الإثيوبية حول سد النهضة، أقوى من أي وقت مضى.

ولفت القائد الإثيوبي، أن القوات الجوية تقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة، وتتعهد بحمايته من أي عدوان.

وجاءت تصريحات مرداسا، خلال منحه عددا من الشارات والرتب العسكرية للمنتسبين لسلاح الجو الإثيوبي.

وقال مرداسا، إن أي محاولات زعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى داخليا وخارجيا لن تنجح.

وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي يمثل رمزا لسيادة البلاد، وسيتطلع بكامل دوره في حماية وحراسة سد النهضة من أي عدوان.

وأكد أيضا إن القوات الجوية الإثيوبية تمتلك قوة ضاربة ومتطورة، وترصد المجال الجوي القريب من سد النهضة وتضعها تحت المراقبة المشددة، ولا يسمح لأي طائرة غير حاصلة على تصريح على الاقتراب من هذا المجال.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.