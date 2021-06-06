مدير "إيرباص": الناس تريد السفر

أفاد جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، أنه يتوقع عودة حركة النقل الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة وإن شركات الطيران تعتزم تخصيص المساحة ذاتها لمقاعد درجة رجال الأعمال.

المقابلة الصحفية التي نقلتها "رويترز" عن صحيفة سويسرية، اليوم الأحد، أبلغ فيها فوري، أن "طريقة تفكير الشركات تغيرت".

وقال: "أدركت الشركات أنه في مرحلة ما سيتعين لقاء عملائهم ومورديهم مباشرة من جديد. سيكون عليهم في مرحلة ما الحضور الشخصي لتطوير المنتجات أو بناء المصانع".

وأضاف: "هذا ما تبلغنا به شركات الطيران، إذ عليهم الآن البت كيف سيكون توزيع المقاعد بطائراتهم في المستقبل. ونراهم يخططون لنفس عدد مقاعد درجة الأعمال مثل ما قبل الجائحة".

لكنه أقر عندما سئل عن عدد رحلات الأعمال التي يتوقعها مستقبلا بأن القطاع قد لا يتعافى تعافيا كاملا.

وتابع "ربما سيكون أقل قليلا. أمر واحد واضح لي: الناس تريد السفر مجددا. ربما ليس أكثر من ما قبل الجائحة لكن ليس أقل على الأرجح".

مازال النقل الجوي يمر بأزمة رغم تسارع توزيع اللقاحات في الدول المتقدمة. وفي ظل مكالمات الاتصال المرئي التي حلت محل الاجتماعات المباشرة، فإن من الصعب التكهن بمدى التعافي في رحلات الأعمال مستقبلا.