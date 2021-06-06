إسرائيل... تسجيل "صفر إصابات" للمرة الأولى منذ بداية تفشي الجائحة

للمرة الأولى منذ بداية تفشي جائحة كورونا على أراضيها، لم تسجل إسرائيل طوال يوم كامل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك يوم أمس السبت.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن تحديث بيانات وزارة الصحة أظهر أن إجمالي أعداد المصابين بكورونا، تراجعت إلى 230 مريضا في إسرائيل.

وأوضحت أن الأشخاص الأربعة الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بالفيروس يوم السبت كانوا قادمين من الخارج.

ومع أن السفر لا يزال بعيدا عن مستويات ما قبل الوباء إلا أن آلاف الأشخاص يصلون إسرائيل يوميا، وأغلبهم عبر مطار بن غوريون.

والأشخاص الذين يدخلون إسرائيل مطالبون بالخضوع للفحص عقب وصولهم، وفي حال لم يكونوا حاصلين على اللقاح أو متعافين منه، فإنه بإمكانهم الخضوع لفحص آخر لتقليص فترة الحجر الإلزامي من أسبوعين إلى 10 أيام.

وخلال الأسابيع الماضية، ظلت إسرائيل تسجل إصابات منخفضة بفيروس كورونا المستجد، ويعود الفضل في ذلك إلى حملة التطعيم السريعة التي بدأتها السلطات الصحية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتشهد إسرائيل واحدة من أسرع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم، وذلك باستخدام لقاح فايزر.

وحصل ما يزيد على 60% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9 ملايين نسمة على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في حين حصل 56.7% على جرعتين من اللقاح.