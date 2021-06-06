أردوغان يعلن عن "بشرى سارة" إلى الأمة التركية بشأن حزب العمال الكردستاني

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، ماوصفها بـ"البشرى" للأمة التركية، مؤكدا تحييد القيادي في حزب العمال الكردستاني سلمان بوزقير، المسؤول العام عن مخيم "مخمور" للاجئين داخل الأراضي العراقية.

وقال أردوغان، في تغريدة على "تويتر": "أريد أن أنقل بشرى لأمتنا..تم تحييد سلمان بوزقير، الملقب بـ"دكتور حسين"، المدير الأول لمنظمة PKK الإرهابية والمدير العام لمخمور، من قبل أبطال جهاز المخابرات الوطنية لدينا أمس".

Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021

كما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله إننا "لن نسمح للمنظمة الغادرة والانفصالية (بي كا كا) باستخدام مخيم مخمور في شمال العراق كـ"مركز تفريخ" للإرهابيين وسنواصل تجفيف منابع الإرهاب".

#عاجل | #أردوغان: لن نسمح للمنظمة الغادرة والانفصالية (بي كا كا) باستخدام مخيم مخمور (شمال #العراق) ك"مركز تفريخ" للإرهابيين وسنواصل تجفيف منابع الإرهاب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 6, 2021

​وأعلن حزب العمال الكرستاني، أمس السبت، أن الجيش التركي قصف مخيما للاجئين، شمالي العراق، بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدا سقوط ثلاثة ضحايا مدنيين جراء القصف.

يأتي هذا بعد أن حذر أردوغان العراق من أن بلاده ستقوم بتطهير مخيم للاجئين يعتبر ملاذا آمنا للمقاتلين الأكراد. ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات أردوغان الذي قال إن "مخيم مخمور الذي يقع على بعد 180 كيلومترا جنوبي الحدود التركية ويأوي لاجئين أتراكا منذ أكثر من 20 عاما، يعد حاضنة للمقاتلين ويتعين التعامل معه".