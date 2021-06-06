تقرير رسمي: 375 ألف بريطاني يعانون من أعراض كورونا بعد عام من شفائهم

أفاد تقرير رسمي بريطاني بأن نحو 375 ألف مواطن لا يزالون يعانون من أعراض فيروس "كورونا" بعد مرور عام على تعافيهم من المرض ذاته.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مليون شخص على الأقل قالوا إنهم عانوا من أعراض مثل التعب أو آلام العضلات أو ضيق التنفس لمدة شهر على الأقل بعد الإصابة بالفيروس، فيما استمرت الأعراض لفترة أطول بالنسبة للكثيرين.

جاءت تلك النتائج وفق مسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني، والذي أضاف أن النساء في منتصف العمر أو سكان المناطق الفقيرة أو أولئك الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية هم الأكثر عرضة للمعاناة من هذه الحالة.

ويأتي الشعور بالإرهاق كأكثر الأعراض المبلغ عنها شيوعًا، يليه ضيق في التنفس وآلام في العضلات وصعوبة في التركيز.

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دول مجموعة السبع إلى الانتهاء من تطعيم العالم بأسره ضد وباء "كوفيد-19" قبل نهاية 2022، لافتا إلى أنه "سيسعى للوصول إلى تعهد بتحقيق هدف تحصين العالم ضد الوباء".

وقال جونسون في بيان إن "تحصين العالم بنهاية العام المقبل سيكون أكبر إنجاز منفرد في تاريخ الطب...أدعو زعماء مجموعة السبع رفاقي إلى الانضمام إلينا للقضاء على هذا الوباء المروع والتعهد بألا نسمح أبدا بتكرار هذا الخراب الذي أحدثه فيروس كورونا".

وكشفت بيانات الحكومة البريطانية، في الأول من يونيو/حزيران الجاري، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد 19"، ممن ثبتت إصابتهم قبل 28 يوما، وذلك خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت بريطانيا باستمرار حالات وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ مارس/ آذار 2020، قبل أن تدخل البلاد في إغلاقها الأول بعد تفشي الوباء، حسبما أفادت وكالة "رويترز".