البحرية التركية تستعرض جهازا تستخدمه للتحرك تحت الماء... فيديو

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن قوات الـ"سات" وهي وحدة عمليات خاصة في القوات البحرية التركية، استخدمت الجهاز خلال مناورات "ذئب البحر 2021"، مشيرة إلى أن هذه الجهاز لا يستخدمه إلا عدد قليل من الوحدات القتالية حول العالم.

#تركيا تستخدم جهازا للتحرك تحت الماء بمناورات "#ذئب_البحر"

بفضل الجهاز المذكور، تتمكن الفرق من التحرك تحت الماء لمسافات طويلة، ويمكنهم حمل إمدادات وذخيرة إضافية إلى جانبهم.

https://t.co/8Nk0IrVdxi pic.twitter.com/kGxoDCMLiv — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 6, 2021

ويمنح هذا الجهاز الفرق القتالية ميزة التحرك تحت الماء لمسافات طويلة، ويمكنهم من حمل إمدادات وذخيرة إضافية إلى جانبهم، كما أنه يتميز بسرعة قصوى 3.2 عقدة (وحدة قياس سرعة السفن والطائرات)، والغوص حتى عمق 35 مترًا.

يشار إلى أن مناورات "ذئب البحر 2021" كانت قد انطلقت في 25 مايو/أيار الماضي واستمرت حتى 6 يونيو/حزيران الجاري في بحري إيجه وشرقي المتوسط، وتمت بمشاركة 133 سفينة قتالية و10 غواصات و43 مقاتلة حربية و28 مروحية و14 مسيرة.

واشتملت على عمليات إرسال قوات بحث وإنقاذ إلى بلد ما في حالات وقوع زلازل قوية، وجرت تلك المناورات تحت إشراف قائد القوات البحرية عدنان أوزبال، كما جرت على المستوى الاستراتيجي والعملياتي، استنادا إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب.

وخلال المناورات، نجحت فرق "السات" في إنجاز المهمة الموكلة إليها، حيث تمت إصابة الأهداف تحت وفوق الماء وفي البر بدقة متناهية، وفي أعقاب انتهاء المناورات، قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له بتفقد الجهاز واطلع على معلومات حوله.