رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن مقتل ضابطة بسلاح الجو بعد اعتداء جنسي

قدم رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اعتذارا، اليوم، عن مقتل ضابطة بسلاح الجو الكوري بعد اعتداء جنسي تعرضت له من أحد زملائها.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية قدم الرئيس الكوري اعتذارا اليوم الأحد عن مقتل ضابطة في سلاح الجو الكوري بعد اعتداء جنسي من قبل زميل لها.

اعتذار مون جاء في خطابه بمناسبة "يوم الذكرى"، قائلا: "أعتذر للمواطنين عن مثل تلك الممارسات السيئة في الثكنات العسكرية التي أدت إلى الموت المأساوي والمجحف".

وفي خطابه أيضا تعهد الرئيس الكوري بتحسين ما وصفها بـ"الممارسات السيئة"، مع الجنود، مشيرا إلى تقارير إعلامية تتحدث عن سوء مستوى الوجبات المقدمة إلى الجنود.

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي، كان قد قبل استقالة قائد القوات الجوية، اليوم الجمعة، بسبب قضية الاعتداء الجنسي على الضحية، التي وجدت ميتة فيما يبدو أنه حادث انتحار في مقر إقامتها الرسمي في أواخر مايو، بعد 3 أشهر من تعرضها لاحتكاك جسدي غير مرغوب فيه من قبل زميل لها من نفس الرتبة في سيارة جمعتهما ليلًا، ويُزعم أن كبار الضباط حاولوا التستر على القضية.

وقد صرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري بأن قرار مون السريع يمثل "إرادته الحازمة" على إتمام الإجراءات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.

وأمر الرئيس مون الخميس الماضي ​​بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن الواقعة، بما في ذلك كبار القادة والمسؤولين.