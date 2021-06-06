بينيت يدعو الكنيست الإسرائيلي للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة الأربعاء المقبل

دعا رئيس حزب يمينا الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، رئيس الكنيست الإسرائيلي للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة الأسبوع الجاري، بما يمهد للإطاحة برئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، بنيامين نتنياهو، بعد أكثر من 10 سنوات في المنصب.

وينتظر حزب يمينا قرار النائب نير أورباخ بشأن التصويت على إقامة الحكومة يوم الأربعاء المقبل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بينيت دعوته في خطاب متلفز رئيس الكنيست، ياريف ليفين، لتحديد يوم الأربعاء موعدا للتصويت على تشكيل الحكومة.

وقال بينيت في خطابه، موجها الحديث لرئيس الكنيست، "نعلم أن نتنياهو يضغط عليك حتى تجد المزيد من المنشقين، أنت تعلم أن هذا ليس من مصلحة الدولة، بل لصالح نتنياهو. الناس يتوقعون منك أن تفعل ذلك. أقسم بالولاء لدولة وليس لشخص معين".

وصرّح رئيس الكنيست في جلسة الليكود، اليوم الأحد، أن "الاتفاقيات الائتلافية لم يتم بعد عرضها أمام الجمهور، وقال: "إن قرار النواب يجب أن يتم وكل المعلومات متوفره معهم"، مضيفا: "إخفاؤها (الاتفاقيات) يقول كل شيء، يقول ما يشعر به النواب، الحقيقة المكتوبه بها صعبة، إن هذه لحكومة سيئة، طريقها عكس طريقنا تماما".

رئيس الكنيست ياريف لافين يدرس ما إذا سيتم طرح التصويت على الحكومة الأربعاء القادم أو الاثنين بعد القادم. ويعتمد قراره على أمرين: التصويت على منح الثقة للحكومة بعد أسبوع واحد سيتيح تفعيل المزيد من الضغوطات على أعضاء يمينا. في المقابل إن أراد النائب أورباخ من يمينا الاستقاله من الكنيست غدا، فإن استقالته ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من ذلك، وفي هذا الوقت لن يكون له بديل يصوت على منح الثقة.

هذا ودعا، في وقت سابق من اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التصويت ضد الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في بلاده، وذلك في افتتاح اجتماع حزب "الليكود" الحاكم، مبديا معارضته الشديدة للحكومة التي تم تشكيلها بزعامة نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، بمساعدة زعيم المعارضة، رئيس حزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل"، يائير لابيد.