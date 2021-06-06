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    أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية

    "داعش" يعلن وفاة زعيم جماعة "بوكو حرام" النيجيرية

    © REUTERS / Handout .
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    أعلنت ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في تسجيل صوتي، اليوم الأحد، وفاة أبو بكر شيكاو، زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية.

    وقالت رويترز إن شيكاو توفي يوم 18 مايو / أيار بعد تفجير عبوة ناسفة عندما طارده مقاتلو تنظيم "داعش" بعد اشتباكات معه، وذلك بحسب تسجيل صوتي لشخص قال إنه زعيم ولاية غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي.

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    © Photo / خلية الإعلام الأمني
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    وأكد شخصان، على معرفة بالبرناوي، أن التسجيل الصوتي هو لزعيم ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

    وكان الجيش النيجيري قد أعلن، في مارس/ آذار الماضي، إنه قتل 48 من مسلحي تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي خلال عمليات نفذها شمال شرقي البلاد.

    وأفاد المتحدث باسم الجيش محمد يريما، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، بأن العمليات جرى تنفيذها ضد "بوكو حرام" بمنطقتي "شيبوك" و"اسكيرا"، بولاية بورنو، لافتا إلى أنه تم تحرير 11 رهينة كان التنظيم يحتجزهم.

    كما عثرت قوات الجيش النيجيري على مخبأ للسلحة تابع للتنظيم الإرهابي في المنطقة ذاتها، حيث تمكنت القوات المنتشرة في "شيبوك" من تحييد تسعة إرهابيين من "بوكو حرام" في كمين على طول محور شيبوك - دامبوا بولاية بورنو، واستعادت القوات سبع بنادق ايه كيه 47 وحررت 3 مختطفين.

    وفي "أسكيرا" بالولاية ذاتها، تمكنت قوات الجيش من نصب كمين ناجح لمسلحي التنظيم على طول طريق إمداد أسكيرا - شيبوك الرئيسي وقتلت خلاله 39 إرهابيا، وعثرت على مخبأ للأسلحة.

    وتمكنت القوات خلال العملية من إطلاق سراح 8 رهائن لدى "بوكو حرام"، وقال العميد يريما إن أحد المخطوفين أصيب في ساقه أثناء وجوده بين أيدي مختطفيه وتم نقله إلى منشأة طبية عسكرية للعلاج الفوري.

    انظر أيضا:

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    "داعش" يعلن وفاة زعيم جماعة "بوكو حرام" النيجيرية
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