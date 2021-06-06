نتنياهو يصف تسجيل حماس عن الجنديين المحتجزين لديها بالتلاعب الرخيص

أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن تسجيل حركة حماس تلاعب رخيص، مؤكدا أن بلاده مدركة جيدا لوضع الجنديين غولدين وشاؤول.

القدس – سبوتنيك. وقال المكتب، في بيان، "الشريط الذي بثته حمـاس هو تلاعب رخيص ومكشوف بمشاعر عائلات الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين"، ونحن علي إطلاع جيد على وضع هدار غولدين وأورون شاؤول وأفرا منغيستو وهشام السيد".

وأشار بيان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن، "إسرائيل ستعمل بإصرار ومسؤولية لاستعادة أبنائها العسكريين والمدنيين".

هذا ونشرت قناة "الجزيرة القطرية" مساء الأحد تحقيقا صحفيا بعنوان "ما خفي أعظم.. في قبضة المقاومة"، وكشفت خلال البرنامج كتائب القسام لأول مرة عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الأسرى لديها يقول فيه: "أنا الجندي الإسرائيلي الموجود في الأسر لدى كتائب القسام، أتمنى أن إسرائيل تعمل على استعادتنا.. أتساءل هل زعماء الدول يفرقون بين الأسرى الجنود، وهل يتطرقون لهم ويعملون على إطلاق سراحهم؟ إنني أموت كل يوم من جديد، وأشعر بالأمل في أن أكون مع عائلتي عما قريب".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الصوت الذي بثته "كتائب القسام" يعود لأحد الجنود الأسرى في غزة، مؤكدة أنه يدعى أڤرهام منغستو.