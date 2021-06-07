بلينكن: مستعدون للتواصل مع روسيا بشرط

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة للتواصل مع روسيا في المستقبل إذا غيرت موسكو نهجها الحالي.

موسكو – سبوتنيك. وقال بلينكن، في مقابلة مع أكسيوس: "إذا غيرت (روسيا) المسار، فنحن مستعدون للتواصل".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "الرئيس (بايدن) سيلتقي مع الرئيس (فلاديمير) بوتين في غضون أسبوع.. وسيقول بوضوح وبشكل مباشر ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة إذا استمرت الأعمال العدوانية المتهورة ضدنا".

وتابع، "سيوضح (بايدن) بنفس القدر أنه إذا اختارت روسيا مسارا مختلفا في تصرفاتها فسوف نفضل علاقة أكثر استقرارا".

وأوضح، "هذا سيفيد شعبنا والشعب الروسي، والعالم بأسره.. الاستقرار الاستراتيجي وتحديد الأسلحة. يجب أن نختبر الفرصة، وأفضل فرصة لذلك هي أن يلتقي الرئيسان وجها لوجه".